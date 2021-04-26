Путин и Асад обсудили подготовку майских президентских выборов в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили несколько важных актуальных вопросов, в том числе ход подготовки к намеченным на май в САР президентских выборов.

«При обмене мнениями об обстановке в Сирии особое внимание уделено продвижению межсирийского мирного процесса в рамках деятельности Конституционного комитета. Башар Асад проинформировал о ходе подготовки к намеченным на май президентским выборам», - говорится в сообщении Кремля по итогам состоявшихся переговоров.

Также Путин и Асад коснулись и вопроса взаимодействия в борьбе с коронавирусом COVID-19. Сирийский лидер выразил глубокую признательность России за оказываемую ей помощь и всестороннюю поддержку. Стороны условились и далее контактировать на различных уровнях.