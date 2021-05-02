Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии
Самолет Вилга-35А совершил вынужденную посадку в Северной Осетии.
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В станице Черноречинская в районе поселка Терк совершил вынужденную посадку легкомоторный четырехместный самолет Вилга-35А. По данным МЧС, у воздушного судна отказал двигатель.
В ходе инцидента пилот и два пассажира не пострадали.
На место выехали силы и средства ГУ МЧС России по РСО-Алания.
В апреле в аэропорту Сочи самолету Boeing 737-800, который следовал рейсом Новосибирск - Сочи, пришлось уйти на второй круг из-за сильных порывов ветра и нестабильного захода на посадку. Авиасудно буквально сдуло сильнейшим ветром.