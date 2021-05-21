ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

Центробанк сообщил об отзыве лицензии на банковские операции у «Красноярского краевого расчетного центра». Согласно решению регулятора, лицензия у НКО отозвана, начиная с 21 мая текущего года.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве… лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ разрабатывает проект, который позволит заметно увеличить долю возврата средств, похищенных кибермошенниками. Речь идет об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете потенциального злоумышленника или его посредника сразу после обращения возможной жертвы.