Гибель ребенка на Донбассе квалифицировали как теракт

Гибель пятилетнего мальчика на Донбассе результате обстрела со стороны ВСУ квалифицирована следственными органами как террористический акт. Об этом в эфире «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.

Ранее, 5 апреля, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на Донбассе. Трагедия произошла 2 апреля, когда боеприпас, сброшенный с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), упал во дворе дома в поселке Александровский в ДНР. Четырехлетний мальчик погиб на месте, его бабушка получила ранения.