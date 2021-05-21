Блинкен анонсировал встречу с властями Израиля и Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни отправиться на Ближний Восток. Основная цель поездки – проведение переговоров с главами МИД Израиля, Палестины и других стран.

«Министр иностранных дел приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где госсекретарь встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев», – сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе специального заседания Генассамблеи организации по эскалации в Израиле и секторе Газа предложил в срочном порядке провести встречу «ближневосточного квартета» на уровне министров иностранных дел.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа вступил в силу в пятницу, 21 мая, в 02:00. Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая и вылилось в полномасштабные боестолкновения с участием тяжелого вооружения.