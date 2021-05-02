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Голикова рекомендовала привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Виктория Ивашечкина
14:30 02.05.2021
По словам вице-премьера РФ, обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян.
Голикова рекомендовала привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, зачем прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам необходимо сдавать тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», - отметила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом вице-премьер подчеркнула, что пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. На данный момент у ученых нет информации для того, чтобы можно было четко сказать, что если человек вакцинировался, то ни для кого не опасен.

Кроме этого, стало известно, что обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом препарата привились 13 миллионов граждан.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется снижение смертности от коронавирусной инфекции. По ее словам, наиболее напряженные месяцы по смертности в РФ были в декабре 2020 и январе 2021 года.

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