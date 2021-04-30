Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в РФ

В России фиксируется снижение смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с журналистами.

«Самые напряженные месяцы по смертности в РФ были в декабре 2020 и январе 2021 года, это связано со второй волной коронавируса, но хочу сказать, что в России (в марте 2021 года - прим. ред.) фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года - на 12,9%», - заявила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила о том, что в России очень быстро увеличивается количество граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Заместитель председателя правительства призвала активнее прививаться от COVID-19.