Мурашко назвал возможные осложнения у переболевших COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около 25% перенесших коронавирусную инфекцию имеют разные осложнения. Такие люди нуждаются в наблюдении врачей, как отметил глава ведомства.

«До 25 процентов людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения», - отметил Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

По его словам, до 10% перенесших коронавирус нуждаются в госпитализации и лечение уже неинфекционных заболеваний.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19. Мурашко также отметил, что сейчас в стране 310 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 110 тысяч проходят лечение в стационаре.