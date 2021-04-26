Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19

Пять российских субъектов близки к победе над коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Пять субъектов идут по пути, близкому к элиминации данного возбудителя в своем регионе», - сказал министр на заседании президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах.

Мурашко отметил, что сейчас в стране 310 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 110 тысяч проходят лечение в стационаре, пишет ТАСС.

Кроме того, в некоторых регионах борьба с коронавирусом «продвигается весьма успешно», однако в каких именно субъектах, глава Минздрава не уточнил.