Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19
Министр здравоохранения России сообщил, что пять субъектов страны идут по пути, близкому к элиминации возбудителя.
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Пять российских субъектов близки к победе над коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пять субъектов идут по пути, близкому к элиминации данного возбудителя в своем регионе», - сказал министр на заседании президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах.
Мурашко отметил, что сейчас в стране 310 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 110 тысяч проходят лечение в стационаре, пишет ТАСС.
Кроме того, в некоторых регионах борьба с коронавирусом «продвигается весьма успешно», однако в каких именно субъектах, глава Минздрава не уточнил.