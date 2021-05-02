Нутрициолог назвала кулич «углеводной бомбой»

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Звезде» о последствиях для организма при переедании куличей.

«Классический кулич готовят из дрожжей, сахара, муки высшего сорта, добавляются цукаты, сухофрукты, изюм, много яиц и сливочное мало - углеводная бомба. Основная опасность такого продукта в количестве съеденного», - пояснила специалист.

Если на завтрак или в первой половине дня съесть небольшой кусочек кулича, никакого вреда организму не будет. При этом, важно не добавлять варенье, шоколадную пасту, сливочное масло, поскольку это увеличит его калорийность.

«Если одному человеку съесть кулич целиком, это может привести к метеоризму, вздутию и различным болям в животе», - отметила Писарева.

Кроме того, излишнее употребление куличей может стать причиной лишних килограммов.

Ранее специалист рассказала, что традиционный рецепт кулича содержит большое количество рафинированного сахара, переизбыток которого может негативно сказываться на организме.