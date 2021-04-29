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Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича

Виктория Ивашечкина
09:51 29.04.2021
Специалист напомнила, что в традиционном рецепте используется большое количество рафинированного сахара.
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Диетолог Маргарита Макуха рассказала, что традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с «пустыми» калориями и большое количество рафинированного сахара, В связи с этим специалист предложила рецепт «здорового» кулича.

«Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами», - прокомментировала эксперт, передает РИА Новости.

Диетолог напомнила, что в традиционном рецепте используется большое количество рафинированного сахара. При это его переизбыток может негативно сказываться на организме. В частности, приводить к выводу витаминов группы B и кальция.

По словам Маргариты Макухи, в некоторых классических рецептах также используется коровье молоко. При этом у многих людей наблюдается плохая переносимость лактозы.

Начать приготовление «здорового» кулича стоит, взбив бананы в пюре. Далее, как отметила диетолог, нужно отделить белки от желтков и смешать желтки с сиропом топинамбура.

При этом белки стоит взбить отдельно и влить в массу с бананами, не спеша перемешивая. Потом необходимо добавить в массу миндальную муку и вновь перемешать и добавить орехи или изюм. Тесто нужно переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 20-25 минут.

Кулич также можно украсить кремом. Для этого понадобится 2-3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала, что употребление большого количество мучного и сладкого, в частности пасхальных куличей, может нанести удар по здоровью. Однако существует «безвредная» норма этого праздничного лакомства.

Так, самый безопасный метод употребления мучных сладостей - это Five o'clock, то есть в период с 15 до 18 часов в небольшом количестве как отдельный прием пищи.

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