Ефимова завоевала бронзу на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште

Юлия Ефимова завоевала бронзу в заплыве на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в венгерском Будапеште.

Победу в заплыве одержала британская спортсменка Молли Реншоу, она одолела дистанцию за 2 минуты 21,34 секунды. Второй финишировала швейцарка Лиза Мэми с результатом в 2 минуты 22,05 секунды. Результат Ефимовой – 2 минуты 22,16 секунд.

Ранее российский пловец Мартин Малютин взял золото на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. В финальном выступлении россиянин продемонстрировал время 1 минута 44,79 секунды.