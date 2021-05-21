Российский пловец Малютин выиграл золото на дистанции 200 метров вольным стилем на ЧЕ

Российский пловец Мартин Малютин взял золото на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. В финальном выступлении россиянин продемонстрировал время 1 минута 44,79 секунды.

Серебро и бронза достались представителям Великобритании Данкану Скотту (+0,40 секунды) и Томасу Дину (+0,55 секунды).

Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4х200 метров вольным стилем.