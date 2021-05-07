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В России приняли новые меры по стабилизации цен на топливо

Роман Захаров
11:13 07.05.2021
Правительство РФ расширило меры по реализации топлива на биржевых торгах, чтобы избежать скачков цен.
В России приняли новые меры по стабилизации цен на топливо
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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Российское правительство внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кабинета министров.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», - информирует кабмин.

Отмечается, что документ уже утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, крупные российские нефтяные компании будут обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночным ценам. Такой подход уменьшит риски монопольного ценообразования, поскольку многие передовые игроки топливного рынка имеют собственные сети АЗС.

Кроме того, документ вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, которые занимаются отправкой топлива на биржу, планировали объемы его реализации на каждом пункте поставки на месяц вперед. Как ожидается, данное решение позволит избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей автозаправочных станций.

«Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику», - сказано в сообщении.

Торговать через биржу теперь можно при помощи автомобильного транспорта напрямую с завода. Это, полагают в правительстве, позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Документ также гарантирует, что реализованное на бирже топливо будет доставлено до пунктов, где покупатели забирают товар.

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