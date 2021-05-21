В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура по погибшим в коллекторе рабочим. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Гусев. Завтра по всей области будут приспущены государственные флаги, телеканалам рекомендовано отказаться от развлекательных передач.

«В cвязи с трагической гибелью людей 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 22 мая 2021 года днем траура в Ростовской области. В день траура на всей территории Ростовской области приспустить Государственные флаги Российской Федерации, флаги Ростовской области, флаги муниципальных образований Ростовской области. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Ростовской области, отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура», - говорится в документе, который опубликован на официальном сайте областного правительства.

Напомним, трагедия в поселке Дмитриадовка Неклиновского района произошла сегодня. В ходе ремонтных работ в коллекторе задохнулись 10 человек. Еще восемь рабочих пострадали. Пятеро из них госпитализированы в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов. По факту массовой гибели людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело.