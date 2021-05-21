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«Тяжелое и крайне тяжелое»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Ростовской области

Роман Захаров
20:08 21.05.2021
Глава Минздрава РФ взял на контроль оказание помощи пострадавшим на очистных сооружениях в Ростовской области.
«Тяжелое и крайне тяжелое»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Ростовской области
© Фото: Moscow-Live.ru, Flickr
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Четверо пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии, еще один человек - в крайне тяжелом. Такое заявление сделал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

При этом он добавил, что оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области. Пятеро пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Еще трое пациентов - в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», - приводит ТАСС слова Кузнецова.

Трагедия произошла в пятницу, 21 мая, на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района области. По предварительной информации, рабочие отравились газом. Как сообщает региональное МЧС, жертвами инцидента стали 10 человек, еще несколько человек были доставлены в больницы.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 217 УК РФ. Суббота, 22 мая, объявлена в Ростовской области днем траура.

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