В стране и мире Эпатаж, костюмы, декорации: фавориты букмекеров «Евровидения» провели репетицию финального шоу Дмитрий Маслак Участницу конкурса от России букмекеры стабильно ставят на 14-е место, что в корне разнится с отзывами прессы, еврофанов и рядовых зрителей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: За сутки до финала «Евровидения» главные фавориты букмекеров провели первую репетицию финального шоу. Лидерами неофициальных рейтингов, основными претендентами на победу в музыкальном конкурсе, остаются Италия, Франция, Мальта, Швейцария и Украина. Журналистам аккредитованным на конкурсе в Роттердаме, в том числе корреспонденту «Звезды», показали все части предстоящего шоу, которое состоится в субботу, 22 мая в 22 часа по московскому времени. Пресса увидела все, от церемонии открытия большого финала до этапа с голосованием и объявлением победителя. Любопытно, что в репетиционном голосовании победу одержала Испания, а Россия оказалась на последнем месте. Что, конечно, противоречит настроениям ведущих букмекерских агентств и интернет-порталов Европы. По их мнению, реальная победа на «Евровидении» в этом году, с вероятностью 26 процентов, достанется представителям Италии, победителям музыкального фестиваля в Сан-Ремо - рок-бэнду Maneskin с песней «Zitti e buoni». Второе место прочат представительнице Франции Барбаре Прави c песней Voila, а на третьей строчке прогнозов представительница Мальты, победительница «Детского Евровидения-2015», певица Destiny с еще одной франкоязычной песней Je Me Casse. Интересно, что в этом году песни на французском языке как-то особенно пришлись по душе букмекерам и журналистам, ведь на четвертой строчке «евровизионных» чартов за сутки до финала еще одна песня на французском - Tout l’Univers - в исполнении представителя Швейцарии Gjon’s Tears. Замыкают пятерку фаворитов представители Украины - группа Go_A с электро-фолк композицией Shum. России букмекеры с самого начала конкурса отводят стабильно 14 место, что в корне разнится с отзывами прессы, еврофанов и рядовых зрителей первого полуфинала, который состоялся 18 мая. Отличаются от настроений букмекеров и тренды просмотров на видеохостингах. В целом ряде стран, российская певица Manizha и ее заявка Russian Woman уже не одни сутки остается в трендах. Что в итоге предпочтет в этом году сплав из жюри и 200 миллионов телезрителей по всему миру, по словам главных и заслуженных экспертов конкурса, предсказать сложно. В этом году конкурс как никогда неоднозначен - за два года перерыва, в том числе из-за пандемии, у многих исполнителей появилась возможность поработать над музыкальным материалом и добиться весьма неплохих результатов. Пример тому рок-группа Hooverphonik из Бельгии. © eurovision.tv Этот музыкальный коллектив был основан в далеком 1997-ом году и вполне заслуженно прошел в финал конкурса с песней The Wrong Place, но увы, не всегда на «Евровидении» берет верх качественная музыка. Правила телешоу никто не отменял и этим правилам как раз соответствует заявка итальянцев, которые сегодня показали свою репетицию. Они как и финны были громкими и яркими – крайне много света, огня, по-прежнему провокационные костюмы. © eurovision.tv Чего не скажешь об их главной, по мнению, букмекеров сопернице - француженке Барбаре Прави. Ставку французская делегация решила сделать на минимализм - черный фон, черный наряд, луч света и классический французский chanson. И, надо сказать, это работает. © eurovision.tv На первой репетиции финала Барбара это еще раз продемонстрировала. Пресса и персонал «Евровидения» аплодировали громко и долго. Чуть меньше оваций собрала пышка, как она сама себя называет, Destiny из Мальты. Быть может просто немного устали журналисты жаловать одну из главных фавориток, которая до первых репетиций Италии и Франции вообще возглавляла чарты конкурса, но выше третьего места букмекеры ее больше не пускают. Да и журналисты сегодня оценивали уже не сам номер, а его положение в сценарии финала и иронию организаторов «Евровидения». На репетиции мальтийка выступила под номером шесть, то есть сразу за выступлением Манижы из России, получившей номер пять. © eurovision.tv Почему произошло такое объединение понятно - у российской и мальтийской заявки есть одна общая черта - Destiny и Manizha в этом году вместе поют о женщинах и их правах. Только мальтийка делает это несколько играючи, тогда как Manizha выбрала для песни характер сильной и независимой русской женщины, которая «и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет». Вот так организаторы сводят в лоб двух сильных девушек, женщины в ожидании острой конкуренции за сердца зрительниц-домохозяек, которые так любят конкурс. Точно также, как свели в программе завтрашнего финала подряд два номера представительницы Азербайджана Efendi и представителя Норвегии TIX’а. Мастера шоу от «Евровидения» продолжают подогревать историю молодого норвежца, окрыленного симпатиями к певице из Баку. Безусловно, это «Евровидение» войдет в историю как самое «засахаренное» и нескандальное за последние годы. Отчасти, виной тому жесткие санитарные правила на конкурсе. Даже находясь в одном delegation bubble на арене «Ахой» в Роттердаме, делегациям строго-настрого запрещено контактировать с другими артистами на конкурсе. © eurovision.tv Нет в этом году и острой шоу-битвы - организаторы не стали усложнять и без того шаткую схему, когда конкурс каждый день под угрозой отмены, опасно делать что-то дорогое и сложное. Номера в постановках простые, а тренд в этом году на крутящуюся платформу. Ставку режиссеры шоу сделали на гигантский открывающийся как ворота LED-экран высотой в 12 и шириной в 52 метра и неимоверное количество света. 1782 прожектора 25 самых различных камер. Сотни лучей нужны, чтобы скрыть не только отсутствие привычного танцевального партера, в этом году на его месте только green-room с делегациями, но и не самую бурную реакцию 3500 зрителей, которых минимально допустили на конкурс. © eurovision.tv Что до побед в этом году, то кто бы не выиграл конкурс - победитель в нем уже определился давно. Это производитель масок для конкурса - их выпущено 175 000 штук. COVID-19 пока, к счастью, проигрывает. С дистанции сошли только представители Исландии и победитель прошлого года нидерландец Дункан Лоуренс. Их выступления на конкурсе пройдут в записи с последних репетиций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика