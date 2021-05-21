Эпатаж, костюмы, декорации: фавориты букмекеров «Евровидения» провели репетицию финального шоу

За сутки до финала «Евровидения» главные фавориты букмекеров провели первую репетицию финального шоу. Лидерами неофициальных рейтингов, основными претендентами на победу в музыкальном конкурсе, остаются Италия, Франция, Мальта, Швейцария и Украина.
Журналистам аккредитованным на конкурсе в Роттердаме, в том числе корреспонденту «Звезды», показали все части предстоящего шоу, которое состоится в субботу, 22 мая в 22 часа по московскому времени. Пресса увидела все, от церемонии открытия большого финала до этапа с голосованием и объявлением победителя.
Любопытно, что в репетиционном голосовании победу одержала Испания, а Россия оказалась на последнем месте. Что, конечно, противоречит настроениям ведущих букмекерских агентств и интернет-порталов Европы. По их мнению, реальная победа на «Евровидении» в этом году, с вероятностью 26 процентов, достанется представителям Италии, победителям музыкального фестиваля в Сан-Ремо - рок-бэнду Maneskin с песней «Zitti e buoni».
Второе место прочат представительнице Франции Барбаре Прави c песней Voila, а на третьей строчке прогнозов представительница Мальты, победительница «Детского Евровидения-2015», певица Destiny с еще одной франкоязычной песней Je Me Casse. Интересно, что в этом году песни на французском языке как-то особенно пришлись по душе букмекерам и журналистам, ведь на четвертой строчке «евровизионных» чартов за сутки до финала еще одна песня на французском - Tout l’Univers - в исполнении представителя Швейцарии Gjon’s Tears. Замыкают пятерку фаворитов представители Украины - группа Go_A с электро-фолк композицией Shum.
России букмекеры с самого начала конкурса отводят стабильно 14 место, что в корне разнится с отзывами прессы, еврофанов и рядовых зрителей первого полуфинала, который состоялся 18 мая. Отличаются от настроений букмекеров и тренды просмотров на видеохостингах. В целом ряде стран, российская певица Manizha и ее заявка Russian Woman уже не одни сутки остается в трендах.
Что в итоге предпочтет в этом году сплав из жюри и 200 миллионов телезрителей по всему миру, по словам главных и заслуженных экспертов конкурса, предсказать сложно.
В этом году конкурс как никогда неоднозначен - за два года перерыва, в том числе из-за пандемии, у многих исполнителей появилась возможность поработать над музыкальным материалом и добиться весьма неплохих результатов. Пример тому рок-группа Hooverphonik из Бельгии.
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