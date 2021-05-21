Назван пилотный регион для программы по догазификации населения

Ленинградская область станет пилотным регионом, в котором будут отработаны нормативы по бесплатной догазификации жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Александра Дрозденко, вице-премьера России Александра Новака и главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Александр Новак подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента России Владимира Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда газ придет», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

На следующем этапе правительство Ленинградской области должно четко просчитать необходимые для реализации проекта ресурсы. Соответствующие поправки о бесплатном подключении граждан к газу же внесены в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, компании «Газпром» и региональным властям проработать и решить как можно скорее вопрос с газификацией домостроений. Окончательно решить вопрос российский лидер распорядился до 2023 года. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформированном после его послания Федеральному собранию.

Ответственными за исполнение данного поручения российский лидер назначил премьера Михаила Мишустина и глав регионов. Президент ожидает первый доклад до 30 октября текущего года, а после - до 30 октября 2022 года и до 15 января 2023 года.