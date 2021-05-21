В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время проведения Евро

Власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничения на продажу спиртных напитков во время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Губернатор Александр Беглов подписал закон "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу», - сказано в сообщении.

Как объяснили в горадминистрации, в период с 11 июня по 11 июля 2021 года будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в стеклянной таре на территориях, которые прилегают к фан-зонам на Конюшенной площади, СК «Юбилейный» и Дворцовой площади. А в дни футбольных матчей и за день до их проведения - на стадионе «Санкт-Петербург» и близлежащей территории.

Ранее директор организационного комитета Алексей Сорокин сообщил, что иностранные фанаты смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без оформления виз. Этот документ, по его словам, заменит специальный «паспорт болельщика», который, однако, можно будет получить лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.