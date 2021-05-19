Огни прожекторов и яркие костюмы: эксклюзивные кадры с репетиции перед вторым полуфиналом «Евровидения-2021»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры последней репетиции перед сегодняшним закрытым голосованием жюри во всех странах и первым выступлением перед зрителями международного конкурса эстрадной песни «Евровидение-2021» на арене «Ахой Роттердам». Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая, а финал - в субботу, 22-го.

Накануне представительница России Manizha прошла в финал «Евровидения». Исполнительница с песней Russian Woman выступила третьей по счету в полуфинале. Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран - участниц полуфинала.