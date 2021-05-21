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Илон Маск оценил перспективы развития МКС

Светлана Иванова
11:03 21.05.2021
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск видит следующим шагом развития человечества строительство базы на Луне и возведение города на Марсе.
Илон Маск оценил перспективы развития МКС
© Фото: pixabay.com
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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Международную космическую станцию важным проектом, однако призвал не задерживаться на околоземной орбите. По мнению Маска, важнее направить силы на освоение Луны и Марса. Об этом предприниматель заявил в ходе онлайн-марафона «Новое знание».

«Я считаю, что МКС обладает важной функцией, очень важно сотрудничество в космосе. Однако важно не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Я полагаю, что нам следует пойти за пределы этого вопроса», - пояснил свою позицию Маск.

Он добавил, что видит следующим шагом развития человечества строительство базы на Луне и возведение города на Марсе.

Основатель Tesla и SpaceX также привел высказывание русского ученого Константина Циолковского.

«Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели», - процитировал Маск.

Он также объяснил свою позицию относительно необходимости дальнейшего освоения космоса, указав, что человечеству следует успеть организовать условия для жизни на нескольких планетах перед уничтожением цивилизации на Земле. По словам предпринимателя, о том, что цивилизации, достигнув своего пика, умирают, наглядно иллюстрируют примеры в истории.

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