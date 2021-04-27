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Маск допустил, что освоение Марса потребует человеческих жертв

Анна Берестовая
03:29 27.04.2021
Илон Маск предположил, что миссия по покорению Красной планеты вряд ли обойдется без жертв.
Маск допустил, что освоение Марса потребует человеческих жертв
© Фото: pixabay.com
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Американский предприниматель, создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск допустил, что освоение Марса не обойдется без принесенных в жертву человеческих жизней. Он также подчеркнул, что идти на такой риск будут исключительно добровольцы.

«Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет», - цитирует Маска телеканал CNN.

Предприниматель подчеркнул, что путь на Красную планету совсем не прост и отправившись в него, можно лишиться жизни. Тем не менее, по его словам, это интереснейшее приключение, отправится в которое готовы тысячи, если не миллионы людей.

Ранее Илон Маск заявил, что для его компании стала бы делом чести  доставка российских космонавтов на МКС. Одним из первых кандидатов на полет до Международной космической станции на Crew Dragon уже стал россиянин Сергей Корсаков.

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