«Все смешалось в доме»: Захарова оценила фото Зеленского в косоворотке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную в соцсетях фотографию президента Украины Владимира Зеленского в русской косоворотке. Ее политик надел в честь Дня вышиванки.
По словам Захаровой, «все смешалось в доме Зеленского». Она иронично подчеркнула, что «отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно».
«Дмитрий Лихачев (академик) считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди. Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», - отметила Захарова в соцсетях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. После публикации украинские пользователи обрушились на Владимира Зеленского с жесткой критикой. Так, политика упрекали в незнании истории собственной страны