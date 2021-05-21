В стране и мире «Все смешалось в доме»: Захарова оценила фото Зеленского в косоворотке Виктория Ивашечкина Ранее президента Украины раскритиковали в соцсетях за опубликованную в честь Дня вышиванки фотографию. © Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную в соцсетях фотографию президента Украины Владимира Зеленского в русской косоворотке. Ее политик надел в честь Дня вышиванки. По словам Захаровой, «все смешалось в доме Зеленского». Она иронично подчеркнула, что «отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно». «Дмитрий Лихачев (академик) считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди. Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», - отметила Захарова в соцсетях. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. После публикации украинские пользователи обрушились на Владимира Зеленского с жесткой критикой. Так, политика упрекали в незнании истории собственной страны В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика