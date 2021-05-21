В МВД рассказали подробности нападения лицеиста на учителя в Березниках
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
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В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности нападения лицеиста на учителя в Березниках.
«В городе Березники в лицее №1 ученик совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медпомощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировала «Звезде» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю Татьяна Авдюкова.
Ранее в СМИ появилась информация о нападении ученика на преподавателя в одном из лицеев в городе Березники, Пермский край. Сообщалось, что лицеист нанес несколько ножевых ранений учителю физики.