В стране и мире В МВД рассказали подробности нападения лицеиста на учителя в Березниках Виктория Ивашечкина Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: VK, tvsvoe Читайте нас на: В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности нападения лицеиста на учителя в Березниках. «В городе Березники в лицее №1 ученик совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медпомощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировала «Звезде» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю Татьяна Авдюкова. Ранее в СМИ появилась информация о нападении ученика на преподавателя в одном из лицеев в городе Березники, Пермский край. Сообщалось, что лицеист нанес несколько ножевых ранений учителю физики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика