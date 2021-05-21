СМИ: в пермских Березниках лицеист напал на учителя

СМИ сообщают, что в пермских Березниках лицеист, предположительно, с ножом напал на учителя. Молодой человек был задержан, пострадавшей оказывают помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД.

По предварительным данным, лицеист напал на учительницу физики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

«Сегодня в г. Березники в лицее №1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож», - говорится в региональном управлении МВД.

По последним данным, преподаватель находится в состоянии средней тяжести.