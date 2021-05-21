Опубликованы кадры с места нападения школьника на учительницу в Пермском крае

В Сети были опубликованы кадры с места нападения школьника на учителя в пермских Березниках. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, территория перед лицеем №1 перекрыта.

По предварительной информации, сегодня, 21 мая, вооруженный ножом лицеист напал на преподавателя физики. Подросток был задержан, пострадавшей оказывают помощь.