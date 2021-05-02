В Башкирии медведь гонял стадо овец на холме рядом с деревней

В Башкирии недалеко от деревни Сергеевка Мелеузовского огромный медведь гонял стадо овец на холме. Видео с косолапым сняли и опубликовали в социальных сетях очевидцы произошедшего.

«Из окна дома дочка заметила, как медведь гоняет овец и успела заснять небольшое видео», - уточнил автор видео.

На кадрах видно, как медведь практически согнал с холма овец. При этом сам косолапый собрался восвояси, не решаясь подходить еще ближе к населенному пункту.

Ранее сообщалось, что белый медведь незаметно подкрался к мужчине, рыбачившим на реке Хандыга в Томпонском районе Якутии. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как животное спокойно стоит в стороне, не проявляя никакой агрессии. Спустя несколько минут медведь начал «копаться» в ящике с рыбацкими принадлежностями.