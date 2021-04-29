«Забрал удочку и бежать»: белый медведь подкрался к рыбаку в Якутии

Белый медведь незаметно подкрался к мужчине, рыбачившим на реке Хандыга в Томпонском районе Якутии. Видео инцидента было опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как животное спокойно стоит в стороне, не проявляя никакой агрессии. Спустя несколько минут медведь начал «копаться» в ящике с рыбацкими принадлежностями.

«Успел удочку забрать и бежать. Он мой ящик перевернул. Как только подхожу - он на меня кидается. Одну удочку зацепил, с ней ушел и опять пришел», - рассказал очевидец.

По словам рыбака, попытки прогнать медведя с помощью сигнала автомобиля оказались бесполезны, поскольку животное «вообще не боится».

По информации местных СМИ, белый медведь замечен на территории Томпонского района уже второй раз. Специалисты государственной инспекции экологического надзора намерены провести мониторинг.