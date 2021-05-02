Комбатаг для «Калашникова»: опубликованы кадры ночной битвы с обновленными АК-12

Проверять автомат в деле можно разными способами: классика - это стрельбище или тир, но огонь по мишеням тактического потенциала не раскроет. Спецподразделения для этого используют так называемый «комбатаг», более милитаризированный аналог лазертага. «Военная приемка» поучаствовала в подобном испытании - ночной битве с АК-12.

Комбатаг - это комплекс симуляции огневого боя, состоящий из системы датчиков и излучателей. Автомат при этом стреляет холостыми патронами. Главное отличие от лазертага - использование родного боевого оружия.

Правила «дуэли» - два против одного. Чтобы прицелиться в ночное время, необходимо на светлом фоне, а это в такой ситуации может быть только небо, подвести прицел под вспышки выстрелов оппонента. Однако попасть в подобных условиях нередко оказывается непростой задачей даже для профессионалов высокого уровня, таких как испытатели концерна «Калашников». Автор и ведущий «Военной приемки», который был на стороне численного преимущества, по итогам эксперимента не смог одолеть условного противника, оружие которого было оснащено коллиматорным прицелом.

Благодаря подобным испытаниям, специалисты «Калашникова» на практике выявляют главные особенности ведения боя, которые применяют в дальнейшем при создании оружия.

В своем новом выпуске «Военная приемка» подготовила для зрителей премьеру - обновленный АК-12. Его ждут не просто броски с высоты и испытание пылью: автомат проверят с точки зрения эффективности: для этого журналисты отправятся на родину АК - в Ижевск, где с помощью камер для скоростной съемки покажут уникальные кадры пробитий баллистического геля и американского бронежилета сразу двух калибров: 7,62 и 5,45. Смотрите «Умный «Калашников». Фильм первый» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.