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Пасхальное богослужение в Главном храме Вооруженных Сил: прямая трансляция

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Началась: 23:55 01.05.2021
Вадим Синицын
Пасхальное богослужение проходит в Главном храме Вооруженных Сил.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пасха Христова, ежегодно празднующаяся в воскресенье после первого весеннего полнолуния и в этом году выпавшая на 2 мая, является главным праздником для православных верующих. Богослужение в честь этого события проходит во множестве храмов страны, включая Главный храм ВС РФ - Патриарший собор во имя Воскресения Христова.

Под его сводами сегодня собрались, в том числе, верующие военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил России, а также министр обороны страны Сергей Шойгу. Эта служба является особенно торжественной, так как впервые проводится в недавно открытом храме.

Первой частью мероприятия, по традиции, является предпасхальная Полунощница, после которой в здание собора пребывает лампада с Благодатным огнем, доставленным со Святой Земли - из расположенного в Иерусалиме Храма Гроба Господня. Огонь в этом году был донесен начальником Главного военно-политического управления генерал-майором Виктором Мискове.

От лампады с Благодатным огнем зажигаются свечи прихожан, и ровно в полночь начинается торжественная церемония богослужения, состоящая из пасхальной заутрени и Божественной литургии. Во время Божественной литургии совершаются сугубые молитвы о российском воинстве.

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