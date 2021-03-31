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Оргкомитет Евро-2020 увеличил заполняемость трибун в Санкт-Петербурге до 50%

Светлана Иванова
13:23 31.03.2021
На «Газпром Арене» планируется проведение трех матчей группового этапа чемпионата Европы и одной четвертьфинальной встречи.
Оргкомитет Евро-2020 увеличил заполняемость трибун в Санкт-Петербурге до 50%
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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На матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге допустят 50% болельщиков от вместимости арены. Соответствующее решение принял оргкомитет турнира в Северной столице. Как пояснил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, правила УЕФА предоставляют возможность увеличить число допускаемых на стадионы зрителей, сообщает РИА Новости.

«До 28 апреля каждый город может произвести увеличение количества допускаемых зрителей. Соответственно, до 28-го числа каждый город должен сообщить вместимость зон публичного просмотра. Это касается и Санкт-Петербурга», - пояснил Сорокин.

Он назвал допуск 50% болельщиков на стадионы хорошим развитием событий, «с учетом того, что происходило последний год». При этом Сорокин обратил внимание, что в каждом городе ситуация, сложившаяся с коронавирусом, разная. Сейчас на турниры, проходящие под эгидой УЕФА, допускается не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», чья вместимость составляет 61 тысячу мест, планируется проведение трех матчей группового этапа чемпионата Европы и одной четвертьфинальной встречи. Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса, был перенесен на 2021 год и состоится с 11 июня по 11 июля. Турнир примут 12 городов Европы.

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