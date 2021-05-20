Синоптик рассказала о грядущих температурных «качелях»

В оставшиеся в мае дни москвичи не будут изнывать от жары, как это происходило два дня подряд. С таким прогнозом выступила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца мая у нас не будет таких высоких температур, как те, которые мы пережили в последнюю пару дней. Температура будет повышаться до 25 градусов, но не выше. Что касается июня, то моделирование показывает, что он начнется с прохладной погоды. В последнее время это случается довольно часто. Это не говорит о том, что весь июнь будет холодным», - отметила Позднякова в беседе со «Звездой».

По ее словам, относительно прохладное начало июня не говорит о том, что весь первый летний месяц будет холодным. Не исключено, что погода, как и в мае, окажется выше климатической нормы на несколько градусов, отметила она. Что касается весеннего шторма, который накануне «растерзал» Санкт-Петербург, то Москве подобные погодные аномалии не грозят.

«Система циклонов, которые сформировались над Питером и на границе между Украиной и Россией, избавила нас от кошмара, который наблюдался в Петербурге. Южный циклон несколько смягчил тот процесс, который наблюдался в Питере, и не пустил к нам основной холодный фронт, с которым были связаны неприятности в Питере», - добавила синоптик.

Основное похолодание ожидается в Москве завтра, пояснила Позднякова. До столицы дойдут отголоски шторма в Петербурге, но в ослабленном виде. Поднимется ветер, прольются дожди, но преимущественно в ночные часы, добавила она.