Виновный в серии отравлений в Москве Сабанов получил 16 лет тюрьмы

Уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова приговорили к 16 годам лишения свободы. Мужчина, которого признали виновным в серии отравлений в центре Москвы, будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

«Сабанов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находящимися в состоянии алкогольного опьянения, входил в доверие. После чего под различными предлогами приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавленные лекарственные вещества», - рассказала начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения московской прокуратуры Людмила Нефедова.





После того как пострадавшие теряли сознание, 28-летний Сабанов грабил их имущество.

При этом мужчина осознавал, что лекарственные вещества оказывают токсическое действие на организм человек и являются опасными для жизни и здоровья людей, уточнили в ведомстве.

Всего, по данным прокуратуры, от действий мужчины пострадали 30 человек, пять из них получили тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества оценивается в один миллион рублей.