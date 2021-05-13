Прокурор попросил 17 лет колонии строгого режима для обвиняемого на Чистых прудах

Обвинение попросило 17 лет колонии для уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Его обвиняют в массовых отравлениях. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Сабанов в районе Чистых прудов, по версии следствия, знакомился с людьми, которые употребляли спиртные напитки, после чего он добавлял лекарственные препараты в бутылки. Когда пострадавший терял сознание, Сабанов грабил имущество, передает РИА Новости.

По версии следствия, Сабанов отравил 30 человек, причинив тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превышает один миллион рублей.