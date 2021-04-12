Россиянам рассказали, ожидать ли нашествия комаров в этом году

В этом году наблюдаются некоторые предпосылки для достаточно масштабной «атаки» комаров в теплый период. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам ученого, комары в стране обычно появляются после первой половины весны. Это связано с развитием личинок насекомых, которые сначала около двух недель пребывают в воде, а потом превращаются во взрослых особей, выходящих «на охоту». Чтобы развитие в воде было возможным, водоемы должны быть постоянно достаточно прогреты.

«Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», - указал специалист в интервью радио Sputnik.

Первой волны комаров, при достаточном тепле, стоит ожидать примерно в мае. К началу лета насекомых, вероятно, будет довольно много. Об этом говорит снежная зима и прогнозы на весенние месяцы. Тем не менее, сухая погода может привести к падению их численности к середине сезона.

Ранее сообщалось, что группа российско-американских исследователей работает над созданием способа отучить малярийного комара кусать человека. Для этого ученые планируют обнаружить участок генома насекомого, отвечающего за привычку пить человеческую кровь, и нейтрализовать его.