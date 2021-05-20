Лавров заявил, что РФ примет ответные меры в свете деятельности США

Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности США. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания министерской сессии Арктического совета.

При этом российский министр подчеркнул, что Москва выступает за диалог с Вашингтоном.

Он также сообщил, что РФ не видит конфликтного потенциала в Арктике и причин для развертывания в регионе программ каких-либо военно-политических блоков.

«Мы исходим из того, что Арктика должна оставаться территорией мира, стабильности, конструктивного взаимодействия. Не видим, мы еще раз подчеркнули сегодня на заседании, какого-либо потенциала для конфликта, тем более для развертывания здесь программ каких-то военно-политических блоков. Мы довольны, что большинство наших партнеров придерживаются таких же позиций. Убеждены, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание региона», - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета руководитель МИД РФ провел первую очную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Состоявшийся диалог Лавров назвал конструктивным и добавил, что Москва подтвердила готовность к сотрудничеству по стратегической стабильности. Вашингтон, по его словам, также не отказался от этой идеи.