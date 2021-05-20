В Минюсте предложили списывать штрафы за нарушения ПДД в упрощенном порядке

Замминистра юстиции России Евгений Забарчук рассказал, что штрафы за правонарушения водителей, зафиксированные камерами видеонаблюдения, предлагается списывать в упрощенном порядке.

На сегодняшний день пристав производит взыскание, направляя запросы в банки, напомнил Забарчук во время дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами», - сказал замминистра юстиции РФ.

Он также отметил, что взыскивать штраф предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, находящихся на счетах должника.

Евгений Забарчук подчеркнул, что в планах до конца текущего года сформировать базу для того, чтобы до конца 2022 года судебные приставы могли работать «в режиме цифрового исполнительного производства».

Ранее СМИ сообщили, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Министерству внутренних дел и Министерству транспорта РФ до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.