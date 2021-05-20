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Физик Ковальчук объяснил, чем опасен «цифровой ГУЛАГ»

Светлана Иванова
Константин Коковешников
14:15 20.05.2021
Интернет позволил людям выйти на уровень жизни, однако создал и определенные вызовы, включая подмену понятий и применение когнитивных технологий управления массовым сознанием, убежден глава Курчатовского института.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Firmbee, Pixabay
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Советский и российский физик, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук в ходе открытия масштабного просветительского марафона «Новое знание» поднял вопросы безопасности в сети Интернет.

«Сегодня Интернет - я об этом говорил и не побоюсь - это цифровой ГУЛАГ, в этот ГУЛАГ все пришли сами и, обратите внимание, очень комфортно себя чувствуют в этом ГУЛАГе. Надо дать возможность тем людям, которое хотят реализоваться, быть творческими, умными, образованными, делать великую страну снова величайшей в мире, дать им возможность выйти», - заявил Ковальчук.

Как пояснил ученый, Всемирная паутина позволила людям выйти на уровень жизни, однако создала и определенные вызовы.

«Вопрос заключается в том, что он был придуман (Интернет. -  Прим. ред.) для дела, для связи больших установок, а дальше он превратился в то, что он есть. И это очень здорово, мы живем в другой среде. Но мы с вами должны понимать, если вы являетесь пользователем Интернета, то это величайшее дело, которое поднимает вас на новый уровень: вы можете нажатием кнопки все что угодно узнать, посмотреть. Но если вы там живете, это есть подмена всего: знаний, жизни, ощущений, географии. Это гибель», - указал физик.

Он добавил, что через Интернет легко воздействовать на людей, используя когнитивные технологии управления массовым сознанием. Ковальчук также выступил за отказ от анонимности в Интернете. По мнению ученого, нельзя безнаказанно совершать дурные поступки, в том числе в Сети, а свою позицию люди должны выражать открыто.

В четверг, 20 мая, в России стартовал масштабный просветительский марафон «Новое знание». Он пройдет в восьми городах и продлится три дня. Представители науки, политики, культуры и спорта расскажут о том, как шли к успеху, и ответят на вопросы аудитории. В открытых уроках сможет принять участие каждый, поскольку встречи проходят в том числе и в онлайн-формате.

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