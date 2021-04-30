Минздрав РФ направил специалистов на оказания помощи пострадавшим в ДТП под Ставрополем

Минздрав России направил в Ставропольский край бригаду специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП в участием грузовика и микроавтобуса с детьми. Об этом журналистам заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко», - сказал Кузнецов.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю опубликовала видео с места ДТП. По предварительной информации, в аварии погибло пять детей.