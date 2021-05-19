Психолог назвала признаки зависимости от смартфона

Ни для кого не секрет, что в наше время жизнь многих людей тесно связана со смартфонами. С помощью небольших гаджетов современное человечество может общаться друг с другом, искать информацию, делать покупки, развлекаться и даже работать, в результате чего некоторые пользователи, сами того не замечая, проводят перед экранами большую часть своего времени. О том, как распознать у себя симптомы зависимости от мобильного устройства, а также о способах борьбы с такого рода зависимостью в беседе с радио Sputnik рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

«Как правило, если зависимость имеет место, мы распределяем время таким образом, что из-за использования телефона не успеваем делать что-то важное. То есть если мы готовим важный документ по работе, а в какой-то социальной сети что-то интересное происходит, или в какой-то игре выросла кукуруза, и мы откладываем документ по работе, чтобы сделать что-то в соцсетях или играх, - это уже прямая зависимость. Само количество времени я бы не брала за признак, потому что очень много рабочих и учебных задач приходится решать дистанционно», - объяснила специалист.

Психолог добавила, что зависимый от смартфона человек постоянно держит устройство при себе и проверяет его при любом удобном случае, даже если не приходило каких-либо уведомлений.

«Признаком будет, если человек привык хвататься за телефон каждые три минуты, как будто у него уже условный рефлекс выработался, хотя ему туда даже не надо. Он может даже не смотреть в этот телефон, просто машинально его открывать. Если человек постоянно берет в руки телефон, чтобы узнать время, это тоже может говорить о зависимости», - рассказала Ирина Хвингия.

Людям, заметившим у себя перечисленные признаки, эксперт рекомендовала составить график пользования гаджетом и строго его придерживаться.

«Можно составить себе график, когда просматривать сообщения в социальных сетях и мессенджерах, играть или листать ленту Instagram. Лучше один-два раза в день, но не более трех раз в день. На важные сообщения можно включить уведомления, чтобы реагировать сразу, а в остальных случаях отключить уведомления и взять за правило просматривать все, например, с 8 до 9 вечера», - дала совет нейропсихолог.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что не нужно использовать гаджеты и проверять электронную почту за час-два до сна. По словам специалиста, это связано с тем, что организм необходимо подготовить ко сну и не возбуждать свою нервную систему.