Песков: в Кремле не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19

В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоит ли тема с обязательной прививкой на повестке дня в Кремле.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти на сегодняшний день исходят из добровольности прививок, но иногда, в целях защиты населения страны, такие медицинские процедуры могут становиться обязательными. При этом он подчеркнул, что ответить на вопрос о необходимости и правомерности такого решения предстоит медицинским специалистам и юристам.