Всегда начеку: российский космонавт рассказал о внезапных задачах на борту МКС

В момент работы экипажа на борту Международной космической станции возможно появление внезапных задач, решение которых нельзя откладывать. Об этом «Звезде» рассказал российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.

«Конечно, бывают неотложные задачи. Это могут быть установки с Земли, которые необходимо неотложно выполнить. Бывает, сигнализация срабатывает, ложно или аварийно. Мы реагируем безотлагательно, это нормально. Такое бывает и в жизни, на Земле», - заметил российский космонавт.

В остальное время космонавты заняты научными исследованиями, проверкой аппаратуры и выполнением целого списка дел. В перерывах у членов экипажа МКС появляется немного свободного времени, которое они проводят по своему усмотрению.

Для организации досуга на борту станции имеется небольшая библиотека, можно заняться физической культурой, послушать музыку и полюбоваться на Землю в иллюминатор.