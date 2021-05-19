Врачи объяснили, как определить высокий холестерин по внешнему виду

Повышение уровня холестерина в крови, как правило, носит бессимптомный характер и выявляется только тогда, когда наносит необратимый вред организму. При этом существует ряд симптомов, по которым можно заподозрить рост концентрации этого вещества в крови.

Как пишет британское издание Express со ссылкой на британских и американских медиков, на повышенный уровень холестерина могут указывать болезненные ощущения в конечностях. Причина этого явления связана с образованием отложений, состоящих из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина.

Также проверить холестерин стоит, если на лице появляются «жировые бугорки», или так называемые ксантомы. Образования, как правило, располагаются в районе век и растут на протяжении нескольких месяцев.

Другим признаком повышенного холестерина являются серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз. Так называемую роговичную дугу можно определить по «серому, белому или желтоватому» кругу на обоих глазах.

Главной опасностью, которую несет в себе повышенный уровень холестерина, является сужение просвета артерий, которое происходит при постепенном накапливании воскообразного вещества на их стенках. В результате из-за блокирования притока крови в артериях, снабжающих кровью сердце, может произойти инфаркт, и инсульт - если оказываются поражены артерии, снабжающие кровью головной мозг.