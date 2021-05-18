Мясников объяснил опасность неправильного извлечения клеща

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно извлекать присосавшегося клеща, чтобы не усугубить нанесенный организму вред. Врач предостерег от использования народных методов - прижигания или капли масла. Членистоногое необходимо удалить вместе с головой и лапками, что крайне сложно сделать без специальной сноровки.

«Надо правильно захватить, вывернуть, потому что, если там останется голова и лапки, это, конечно проблема», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

При неправильном извлечении клеща, место его укуса может воспалиться и начать нагнаиваться, предупредил Мясников. Не стоит тянуть с извлечением клеща еще и потому, что при энцефалите яд поступает в кровь моментально, а при клещевом боррелиозе только спустя сутки или двое после присасывания.

Ранее главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева объяснила, как защититься от нападения клеща. По ее словам, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой - особенно ноги. Одежда должна плотно прилегать к телу и быть светлой - это позволит вовремя заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, а брюки заправить в носки, отметила эксперт.

Кроме того, важно закрыть голову и спрятать волосы, например с помощью косынки. Не лишними будут специальные репелленты, которые следует наносить на открытые участки тела и одежду.