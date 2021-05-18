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Глава Минэкономики Германии рассказал, от чего зависит завершение строительства «Северного потока - 2»

Роман Захаров
16:36 18.05.2021
Петер Альтмайер считает, что в будущем ФРГ может понадобиться даже больше газа, чем сейчас.
Глава Минэкономики Германии рассказал, от чего зависит завершение строительства «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Сроки завершения строительства «Северного потока - 2» (Nord Stream 2) зависят от скорости укладки труб, а не от регуляторов. Такое заявление сделал глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер.

При этом министр подчеркнул, что в будущем ФРГ, вероятно, понадобится даже больше газа, чем в настоящий момент.

«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые существуют в данный момент, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта. - Прим. ред.) зависит от того, насколько быстро пройдут работы по прокладке», - объяснил политик в видеообращении к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи», отметив, что прогноз по срокам завершения строительства Nord Stream 2 он делать не будет.

Альтмайер добавил, что «нам еще годы будет требоваться природный газ, вероятно, даже больше, чем в настоящее время». Это, по его словам, связано с отказом от атомной энергетики и неспособностью рентабельно обслуживать угольные электростанции.

Министр считает, что даже после окончательного отказа Германии от ископаемых источников энергии страна все равно будет нуждаться в «зеленом» водороде. Он также высказал мнение, что существующую газотранспортную сеть можно будет использовать для поставок такого водорода. При этом Альтмайер, подчеркнул, что у РФ есть «выдающиеся условия» для его производства.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Готовность трубопровода в настоящее время составляет 95%.

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