Реликвии Мамаева побоища найдены на Куликовом поле

На месте Мамаева побоища в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области обнаружены исторические предметы, относящиеся к знаменитой Куликовской битве 1380 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле».

Речь идет о двух наконечниках стрел, калачевидном кресале и деталях конской сбруи.

Один из наконечников отличается наличием расширения в нижней трети пера, линзовидного сечения и упора для древка. Второй является бронебойным, имеет четырехгранное сечение пера и пулевидную форму.

Для поиска предметов археологи вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор.

«Для поисковых работ в районе центрального скопления находок потребовалось механизированное вскрытие почвенного горизонта по створам на участке в 0,5 гектара», - сообщили в музее.

Там уточнили, что в целях досконального изучения почвенного горизонта до материка грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров. Новые находки были сделаны в ходе весенней археологической экспедиции, в сентябре работы на месте Куликовской битвы продолжатся.