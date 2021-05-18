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Врач рассказала, почему стоит опасаться яркого майского солнца

Ян Брацкий
15:30 18.05.2021
Активное солнечное излучение способно спровоцировать у некоторых людей развитие онкологических заболеваний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Излишне долгое пребывание под ярким солнцем может навредить здоровью. Об этом любителей загара предупредила доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова. В беседе со «Звездой» она призвала найти баланс между принятием солнечных ванн и необходимостью пользоваться кремами и мазями, заживляющими солнечные ожоги.

«Солнце всегда вредно, особенно его переизбыток. Солнце - наша жизнь и биохимические реакции в организме, это тоже понятно. Нужен баланс, как и в любом вопросе о здоровье. Легкий загар всегда приветствуется и положительно влияет на здоровье. Но мода на темный загар очень вредна. Сейчас люди раздеваются, максимально подставляя кожу солнцу. Надо защищаться от солнечного излучения», - сказала Галлямова.

Одна из главных опасностей, которую таит в себе солнце, - это онкология, добавила эксперт. Однако прямой взаимосвязи между солнечным излучением и раком кожи не выявлено.

«Есть определенный процент людей, которые склонны к онкологии. Много факторов на это влияет, лишь один из них - излишнее солнце. Другой вопрос, нельзя говорить о том, что у каждого, кто сильно загорает, разовьется рак. Но есть некоторые факторы: светлая кожа, глаза и волосы, человек, который сразу краснеет и обгорает. Пожилые люди и обладатели пигментных пятен на коже», - добавила эксперт.

Ранее врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала, как избежать неприятных последствий нахождения на солнце и защититься от вредного излучения. По ее словам, под прямыми лучами можно находиться до 10 утра и после 17 часов. Все остальное время необходимо проводить в тени с применением защитных средств.

В случае слишком активного солнца или длительного нахождения на пляже эксперт рекомендует пользоваться средствами после загара. Многочисленные мази, кремы и эмульсии помогут снять признаки воспаления и ускорят восстановление поврежденных кожных покровов. Идеальным способом защититься от навязчивого солнца, считает Яковлева, является сочетание физических и химических средств защиты. Не стоит забывать про головные уборы, зонтики и солнцезащитные очки.

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