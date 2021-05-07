Не сгореть и не подкоптиться: дерматолог объяснила, как правильно загорать

С наступлением теплых дней и периодов активного солнца легко обгореть или получить удар. Врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала, как избежать неприятных последствий нахождения на солнце и защититься от вредного излучения.

«Под прямыми лучами можно находиться до 10 утра и после 17 часов. Все остальное время необходимо проводить в тени с применением защитных средств. Если мы купаемся, то наносим крем на все тело, часа через полтора наносим средство повторно», - рассказала Яковлева.

В случае слишком активного солнца или длительного нахождения на пляже, эксперт рекомендует пользоваться средствами после загара. Многочисленные мази, кремы и эмульсии помогут снять признаки воспаления и ускорят восстановление поврежденных кожных покровов.

Идеальным способом защититься от навязчивого солнца, считает Яковлева, является сочетание физических и химических средств защиты. Не стоит забывать про головные уборы, зонтики и солнцезащитные очки.