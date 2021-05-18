Госдума приняла поправки о поддержке беременных и семей с детьми

Госдума во втором чтении приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания во вторник, 18 мая. Документ направлен на реализацию инициатив российского президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Согласно инициативе, с 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка, независимо от стажа родителей.

Также предполагаются выплаты беременным, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках. В частности, с 1 июля вводится ежемесячное пособие находящимся в трудной материальной ситуации женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, в среднем выплата составит 6 350 рублей.

Кроме того, неполные малообеспеченные семьи, в которых воспитываются дети от восьми до 16 лет включительно, будут ежемесячно получать пособие в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе (порядка 5 650 рублей).