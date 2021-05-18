Путин наградил Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил своего полпреда в СКФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича», - сказано в тексте указа.

Ранее Путин подписал документ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Сергея Аксенова. Согласно президентскому указу, награда губернатору присуждалась за его большой вклад в социально-экономическое развитие региона.